Sorin Grindeanu a spus clar: „PSD nu va vota un guvern din care nu face parte”

Publicat 24 iun. 2026, 13:36 Sursă Realitatea.net

PSD merge mai departe cu varianta intrării la guvernare și îl susține pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. Decizia a fost luată miercuri, în unanimitate, în ședința extinsă a Biroului Permanent Național, la care au participat și liderii organizațiilor județene.

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