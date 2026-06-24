Sorin Grindeanu a spus clar: „PSD nu va vota un guvern din care nu face parte”

PSD merge mai departe cu varianta intrării la guvernare și îl susține pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. Decizia a fost luată miercuri, în unanimitate, în ședința extinsă a Biroului Permanent Național, la care au participat și liderii organizațiilor județene.
Liderul social-democrat a transmis că România are nevoie urgentă de un guvern funcțional, într-un moment în care tensiunile politice și problemele economice apasă tot mai puternic. În același timp, Grindeanu a subliniat clar că PSD nu va susține prin vot un Executiv din care nu face parte.
Sorin Grindeanu spune că nu se pune problema unor miniștri impuși
Sorin Grindeanu a respins ideea ca viitorii miniștri să fie impuși din afara partidului, fie de președinte, fie de alte formațiuni politice. Liderul PSD a spus că nu a existat o astfel de practică nici în mandatele președinților anteriori și nici în fostul guvern condus de Ilie Bolojan. Mesajul său vine în contextul negocierilor pentru formarea noului Executiv, în care partidele discută atât formula de guvernare, cât și condițiile unui acord politic. Grindeanu a insistat că un guvern trebuie construit pe reguli clare, nu pe impuneri sau presiuni din exterior.
„Nu s-a pus cred că vreodată problema, nu doar de când e președinte Nicușor Dan. Cred că nici la președinții dinaintea domniei sale nu a existat vreo atitudine de tipul impus. Nu cred că a fost cazul nici în fostul guvern condus de Ilie Bolojan să fie impuși miniștrii de externe sau ai apărării. Nu va fi cazul nici acum. Ceea ce pare în acest moment că se degajă este că va exista un guvern minoritar, indiferent de componente. Va fi un guvern minoritar. E greu să vii în acest moment în Parlament, respectând tot ceea ce au spus partidele, fie PSD, fie PNL, fie USR, și să formezi o majoritate, adică să ai, transparent, 233 de voturi.
Este clar că va exista un guvern minoritar, indiferent de opțiunile președintelui. Dacă întrebarea este dacă voi negocia cu altcineva, eu cred că acel acord politic acoperă voturile necesare pentru a trece un guvern. Ceea ce face PSD-ul și a spus inclusiv la Cotroceni este că noi nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte”, a declarat Sorin Grindeanu.
PSD mizează pe un guvern minoritar
Liderul PSD a explicat că, în acest moment, cel mai probabil scenariu este formarea unui guvern minoritar. Potrivit lui Grindeanu, este greu ca partidele să construiască o majoritate clară în Parlament, cu cele 233 de voturi necesare, dacă fiecare formațiune își respectă pozițiile anunțate public.