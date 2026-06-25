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Politica· 1 min citire
Tensiuni între Kiev și Minsk: Zelenski afirmă că Belarus a închis infrastructura folosită de Rusia
Volodimir Zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că stațiile de releu aflate pe teritoriul Belarusului și utilizate, potrivit Kievului, pentru ghidarea dronelor rusești au fost scoase din funcțiune la scurt timp după solicitările adresate autorităților de la Minsk.
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