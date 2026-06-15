Trump anunță un acord cu Iranul și redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Teheranul păstrează tăcerea

Președintele american Donald Trump a declarat luni că un acord între Statele Unite și Iran a fost deja semnat, iar documentul urmează să fie prezentat oficial în cadrul unei ceremonii programate vineri, la Geneva.
Anunțul a fost făcut după sosirea liderului de la Casa Albă la summitul G7 din Franța, unde acesta a oferit detalii despre negocierile purtate în ultimele săptămâni și despre evoluția situației din regiune.
Potrivit lui Trump, unul dintre efectele importante ale înțelegerii va fi redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.
„Acordul a fost semnat. Şi strâmtoarea este deja parţial deschisă, după cum ştiţi. Vineri, va fi deschisă complet”, le-a declarat Donald Trump jurnaliștilor prezenți la Evian.
Liderul american a făcut declarațiile în prezența președintelui francez Emmanuel Macron, în marja reuniunii liderilor celor mai dezvoltate economii ale lumii.
Întrebat dacă va participa personal la ceremonia oficială de semnare programată vineri la Geneva, Trump a afirmat că nu a luat încă o decizie în acest sens. În schimb, vicepreședintele american JD Vance este așteptat să fie prezent la eveniment.
Deși afirmațiile președintelui american au atras imediat atenția comunității internaționale și a piețelor financiare, autoritățile de la Teheran nu au confirmat până în prezent existența acordului în termenii prezentați de Washington.
Lipsa unei reacții oficiale din partea Iranului alimentează semnele de întrebare privind stadiul real al negocierilor și conținutul documentului despre care Donald Trump susține că a fost deja semnat.
În aceste condiții, atenția comunității internaționale se îndreaptă către reuniunea programată vineri la Geneva, unde ar putea fi clarificate detaliile unei eventuale înțelegeri care ar putea influența semnificativ situația de securitate și piața energetică globală.