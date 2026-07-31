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Actualitate· 1 min citire
Guvernul marchează Ziua Mondială împotriva Traficului de Persoane: Palatul Victoria, iluminat în albastru
FOTO: Facebook / Guvernul României
Publicat31 iul. 2026, 07:58
Sursărealitatea.net
Guvernul a marcat Ziua Mondială împotriva Traficului de Persoane prin iluminarea în albastru a Palatului Victoria, în semn de solidaritate cu victimele și de susținere a eforturilor de prevenire și combatere a acestui fenomen.
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