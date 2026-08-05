Trump, după o zi întreagă de negocieri cu Iranul: „Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă foarte curând”

Publicat 5 aug. 2026, 10:36 Sursă realitatea.net

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că au avut loc negocieri intense cu Iranul, pe care le-a descris drept „foarte bune”, însă a avertizat că Washingtonul este pregătit să lovească dur Teheranul dacă nu se va ajunge la un acord. În paralel, presa americană susține că este analizată o înțelegere temporară privind tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

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