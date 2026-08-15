Trump spune că va declara Strâmtoarea Ormuz teritoriu al SUA

Publicat 15 aug. 2026, 09:12 Sursă realitatea.net

Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri, în cadrul unui discurs ţinut în Long Island, New York, că va transforma Strâmtoarea Ormuz în teritoriu al SUA, în ciuda faptului că Omanul şi Iranul împart jurisdicţia asupra acestei căi navigabile, relatează The Hill.

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