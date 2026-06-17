Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Diana Buzoianu – cote-record la vânătoare pentru zeci de specii, dar refuză să protejeze oamenii de urși”

Deputatul AUR Valeriu Munteanu critică lipsa de coerență a politicilor promovate de Ministerul Mediului, arătând că proiectul privind cotele de vânătoare pentru sezonul 2026–2027 prevede unele dintre cele mai ridicate niveluri de recoltă pentru numeroase specii cinegetice, în timp ce autoritățile refuză să adopte măsuri ferme pentru gestionarea populației de urși.

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