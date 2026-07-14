Sanatate· 1 min citire

Aeronavă militară C-27J Spartan, trimisă într-o misiune medicală pentru transportul unui pacient cu arsuri la Liege

Aeronavă C-27J Spartan

Aeronavă C-27J Spartan

Realitatea de Mehedinti
Scris deRealitatea de Mehedinti
Publicat14 iul. 2026, 09:14
SursăRealitatea.net

O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, pregătită pentru misiuni medicale, a decolat marți, 14 iulie, în jurul orei 08.15, din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni. Aeronava efectuează o misiune umanitară pentru transportarea unui pacient cu arsuri, pe ruta Otopeni - Suceava - Liege - Otopeni.

Misiunea este realizată la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență, prin mecanismele europene de cooperare.

Asistența medicală și echipamentele necesare pe durata transportului sunt asigurate de o echipă formată din specialiști ai DSU și personal medical al MApN.

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