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Alertă extremă în Tulcea, risc de cădere a unor obiecte din spațiul aerian

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Mehedinti
Scris de Realitatea de Mehedinti Publicat: 7 iul. 2026, 11:01

Locuitorii județului Tulcea au primit în această dimineață un nou mesaj RO‑Alert de tip „Alertă Extremă”, prin care sunt avertizați privind riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Mesajul a fost transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Populația este îndemnată să se adăpostească în beciuri sau în spații de protecție civilă, iar în lipsa acestora să rămână în interiorul locuințelor, departe de geamuri și de pereții exteriori. Avertizarea are o durată estimată de 90 de minute.

IGSU le cere oamenilor să își păstreze calmul, în timp ce autoritățile monitorizează situația și mențin măsurile de precauție în județ. Mesajul vine pe fondul unor incidente recente în care fragmente provenite din spațiul aerian au fost raportate în zona Dobrogei.

Situația rămâne sub supravegherea structurilor de urgență, iar populația este rugată să respecte indicațiile transmise prin sistemul RO‑Alert.

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