Florin Cîțu rupe tăcerea în dosarul vaccinurilor: „Decizia s-a luat la Ministerul Sănătății. Memorandumul a ajuns în Guvern la o lună după ce expirase termenul de refuz”

Fostul prim-ministru liberal, Florin Cîțu, a oferit clarificări importante cu privire la gestionarea achizițiilor de vaccinuri din perioada pandemiei, subliniind că responsabilitatea juridică și tehnică a comenzilor a aparținut în totalitate Ministerului Sănătății. Acesta a respins acuzațiile care i se aduc, explicând circuitul documentelor din ianuarie 2021, într-un context economic și pandemic complet diferit de cel de astăzi.
„Decizia de achiziție de medicamente se ia întotdeauna la Ministerul Sănătății, așa cum decizia pentru armament, de exemplu, se ia la Ministerul Apărării. Eu în această speță am fost adus prin faptul că am condus ședințele de guvern în care s-au aprobat niște memorandumuri, care sunt documente ale Guvernului, coinițiate de domnul Voiculescu și de domnul Nazare. În acestea se explica foarte clar procedura: discuția era inițiată de premier, după aceea contractele erau trimise pentru aprobare sau refuz la Ministerul Sănătății, iar ulterior urma comanda. Nu am inițiat eu acel memorandum, era o procedură pe care dumnealor au prezentat-o și au semnat-o în ședința de guvern”, a declarat Florin Cîțu.
Din culise: „Nu m-am lăudat cu vaccinurile, fotografia cu Ursula von der Leyen era pentru PNRR”
Fostul șef al Executivului a ținut să demonteze și confuziile din spațiul public legate de vizita președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la București, precizând că acele imagini nu aveau nicio legătură cu campania de imunizare.
„Ca să fim corecți, nu există nicio fotografie cu mine în raportul care arată cum a fost făcută vaccinarea. Fotografia despre care se vorbește era despre PNRR, nu despre vaccinare. Am fost la Spitalul Universitar (Municipal) pe 27 septembrie 2021 pentru că atunci s-a semnat PNRR-ul, nu a fost vorba despre vaccinuri în acel context”, a explicat fostul premier.
Mai mult, Cîțu a dezvăluit un detaliu tehnic crucial legat de momentul în care Guvernul a luat act de documente: „Memorandumul a venit în ședința de guvern la o lună după ce fusese luată decizia la Ministerul Sănătății. A sosit mult după acele cinci zile în care statul român se mai putea răzgândi sau putea să refuze achiziția. Memorandumul era doar pentru informare și am fost de acord să îl accept în ședința de guvern pentru că era avizat de toată lumea, inclusiv de vicepremier. Mi s-a părut normal ca tot Guvernul să știe situația, fiind deja o lună distanță.”
Adevăratul motiv al demiterii lui Nazare și problema celor 600 de milioane de euro pentru Pfizer
Întrebat dacă demiterea fostului ministru de Finanțe, Alexandru Nazare, a avut legătură cu refuzul acestuia de a aviza achizițiile de vaccinuri, Florin Cîțu a negat categoric scenariul, arătând spre probleme de competență economică și geopolitică. De asemenea, el a subliniat că actualul ministru de Finanțe (Nazare) a promovat recent măsuri pe care el nu le susține: „Pe 3 iulie 2025, Ministerul Finanțelor a înaintat propunerea de creștere a TVA și a impozitării, aprobată de domnul Bolojan. Dacă sunteți ok cu o economie cu inflație dublă și recesiune, este alegerea dumneavoastră, eu nu sunt ok.”
„Demiterea domnului Nazare nu a avut nicio legătură cu memorandumul de vaccinuri. De altfel, la ultimul memorandum nici nu i s-a cerut avizul, deoarece avea finanțare din REACT-EU, deci Ministerul Finanțelor nu trebuia să avizeze. Decizia a avut legătură cu competențele domnului ministru. Conflictul final a survenit după ce domnia sa a încercat să pună pe ordinea de zi un memorandum prin care dorea să plătească în continuare capitalizarea unei bănci rusești din Ungaria, care până la urmă s-a desființat, iar România a pierdut banii acolo. Am zis să nu mai creăm partea a doua. A fost la o lună și jumătate după memorandumul cu vaccinuri, deci nu există nicio legătură”, a dezvăluit Cîțu.
În ceea ce privește prejudiciul actual adus bugetului de stat, fostul lider liberal a plasat responsabilitatea pe umerii guvernelor care i-au succedat: „Partea aceasta cu cele 600 de milioane de euro pe care le plătim acum celor de la Pfizer provine dintr-un contract și o comandă care au fost făcute după ce eu nu am mai fost acolo, și pentru că statul român a decis, la momentul respectiv, să nu renegocieze cu Pfizer. Sunt două lucruri total diferite”, a conchis Florin Cîțu.