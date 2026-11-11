Lipsa medicilor pune presiune pe Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin
Criză de medici în spitale
Deficitul de medici afectează Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin. Mai multe linii de gardă se confruntă cu dificultăți de personal.
Spitalul Județean de Urgență din Drobeta-Turnu Severin se confruntă cu probleme importante din cauza deficitului de personal medical. Lipsa medicilor pune presiune pe activitatea mai multor secții, iar organizarea liniilor de gardă devine tot mai dificilă. În aceste condiții, unitatea sanitară trebuie să găsească soluții pentru asigurarea continuității serviciilor medicale și pentru gestionarea numărului mare de pacienți.
Situația este cu atât mai complicată cu cât anumite specialități medicale au nevoie de personal suplimentar, iar medicii care lucrează în prezent trebuie să preia un volum ridicat de activitate.
Deficitul de medici afectează activitatea Spitalului Județean din Drobeta-Turnu Severin
Problema lipsei personalului medical nu este una nouă pentru Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin. Unitatea sanitară s-a confruntat în ultimii ani cu dificultăți în ocuparea posturilor vacante, în special în secțiile unde activitatea presupune asigurarea permanentă a gărzilor.
În unele compartimente, necesarul de personal este acoperit cu dificultate, iar medicii rămași în activitate trebuie să gestioneze un număr mare de pacienți și să asigure continuitatea serviciilor.
Printre cauzele invocate în repetate rânduri se numără migrația medicilor către spitalele mari, plecarea specialiștilor în străinătate și orientarea unei părți dintre cadrele medicale către sistemul privat.
Mai multe linii de gardă sunt afectate de lipsa specialiștilor
Una dintre cele mai mari provocări pentru conducerea spitalului este organizarea gărzilor. În secțiile unde numărul medicilor este insuficient, asigurarea serviciilor medicale pe timpul nopții, în weekend și în zilele de sărbătoare legală devine o problemă dificilă.
În trecut, conducerea unității a apelat inclusiv la medici pensionari pentru acoperirea unor ture și pentru menținerea activității în specialități esențiale, precum chirurgia, cardiologia și neonatologia.
Deficitul de personal poate însemna un efort suplimentar pentru medicii aflați în activitate, care ajung să efectueze mai multe gărzi lunar.
Situația pune presiune atât asupra cadrelor medicale, cât și asupra capacității spitalului de a răspunde solicitărilor pacienților.
De ce aleg tot mai puțini medici să lucreze în spitalele publice
Reprezentanții sistemului medical au atras atenția în repetate rânduri asupra dificultăților de recrutare și păstrare a specialiștilor în spitalele publice.
Printre motivele care îi determină pe unii medici să aleagă sectorul privat se numără condițiile de muncă, volumul solicitărilor, dotările disponibile și remunerarea activității de gardă.
În același timp, spitalele din orașele mai mici întâmpină dificultăți în atragerea medicilor tineri, care preferă adesea centrele universitare sau unitățile medicale private.
O altă problemă este reprezentată de îmbătrânirea personalului medical și de dependența unor secții de specialiști aflați la vârsta pensionării.
Pacienții, cei mai afectați de criza de personal medical
Lipsa medicilor nu reprezintă doar o problemă administrativă, ci poate avea consecințe directe asupra pacienților.
Un număr insuficient de specialiști înseamnă presiune mai mare asupra personalului existent, timpi de așteptare mai lungi și dificultăți în asigurarea continuității actului medical.
În cazul specialităților care gestionează urgențe și cazuri grave, existența unor linii de gardă complete este esențială pentru intervenția rapidă și pentru siguranța pacienților.
Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin rămâne un punct medical esențial pentru locuitorii județului Mehedinți, iar asigurarea personalului necesar este importantă pentru funcționarea în condiții corespunzătoare a secțiilor și compartimentelor.
Spitalul caută soluții pentru ocuparea posturilor vacante
Conducerea unității medicale trebuie să continue demersurile pentru atragerea specialiștilor și ocuparea posturilor disponibile.
Pe site-ul oficial al Spitalului Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin sunt publicate anunțuri privind concursurile de angajare pentru diferite specialități medicale.
Deficitul de personal rămâne însă o provocare pentru sistemul sanitar din Mehedinți, iar rezolvarea problemei presupune atât recrutarea unor noi medici, cât și crearea unor condiții care să îi determine pe specialiști să rămână în spitalele publice.
Fără măsuri eficiente pentru atragerea și păstrarea personalului medical, presiunea asupra secțiilor și a liniilor de gardă riscă să se mențină.
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