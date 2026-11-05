Ziua Mondială a Psoriazisului. Boala care afectează nu doar pielea, ci și articulațiile și sănătatea emoțională
Ziua Mondială a Psoriazisului
Psoriazisul nu este doar o boală a pielii. Poate afecta articulațiile, sănătatea emoțională și calitatea vieții. Ce spun dermatologii de Ziua Mondială a Psoriazisului 2026.
Psoriazisul este mult mai mult decât o afecțiune dermatologică. Deși manifestările sale sunt vizibile la nivelul pielii, boala inflamatorie cronică poate avea consecințe asupra articulațiilor, sănătății emoționale, relațiilor sociale și calității vieții. Cu ocazia Zilei Mondiale a Psoriazisului, marcată anual pe 29 octombrie, Societatea Română de Dermatologie atrage atenția asupra necesității unui diagnostic precoce, a tratamentelor personalizate și a combaterii stigmatizării pacienților.
În 2026, campania de conștientizare se desfășoară sub mesajul „Dincolo de ceea ce vezi”, un îndemn adresat publicului de a privi dincolo de leziunile cutanate și de a înțelege dificultățile cu care se confruntă persoanele diagnosticate cu această afecțiune.
Mesajul internațional al campaniei, coordonate de International Federation of Psoriasis Associations (IFPA), este „Look Beyond My Skin” („Privește dincolo de pielea mea”) și pune accent în special pe experiențele copiilor, adolescenților și tinerilor care trăiesc cu psoriazis.
Psoriazisul nu este contagios, dar poate afecta profund viața pacienților
Psoriazisul este o boală inflamatorie cronică, netransmisibilă, care poate afecta pielea, unghiile și articulațiile. Afecțiunea se manifestă prin leziuni cutanate caracteristice, care pot fi însoțite de mâncărime, disconfort, durere și descuamare.
Dincolo de simptomele fizice, pacienții se confruntă adesea cu dificultăți emoționale și sociale. Aspectul vizibil al leziunilor poate genera prejudecăți, reacții de respingere și discriminare, deși boala nu se transmite prin atingere sau prin contactul cu o persoană afectată.
Pentru unii pacienți, psoriazisul înseamnă evitarea activităților sociale, dificultăți în relațiile personale sau profesionale și teama de a-și expune pielea în public. În anumite situații, aceste experiențe pot contribui la apariția anxietății, depresiei și izolării sociale.
Societatea Română de Dermatologie subliniază că abordarea acestei afecțiuni trebuie să țină cont atât de manifestările fizice, cât și de impactul psihologic și social.
Conf. dr. Alin Codruț Nicolescu, președintele Societății Române de Dermatologie, atrage atenția că psoriazisul trebuie privit ca o problemă complexă de sănătate, iar îngrijirea pacienților nu trebuie să se limiteze la tratarea leziunilor vizibile.
Potrivit acestuia, obiectivul medicinei moderne este protejarea sănătății generale, a autonomiei și a calității vieții persoanelor afectate.
Ce afecțiuni pot fi asociate cu psoriazisul
Una dintre cele mai importante probleme asociate psoriazisului este artrita psoriazică, o afecțiune inflamatorie care afectează articulațiile și poate provoca durere, rigiditate și dificultăți de mișcare.
De asemenea, psoriazisul poate fi asociat cu anumite tulburări metabolice și cardiovasculare. Din acest motiv, pacienții au nevoie de monitorizare medicală și, atunci când situația o impune, de evaluări realizate de specialiști din mai multe domenii.
Manifestările bolii diferă de la o persoană la alta. În timp ce unii pacienți prezintă forme ușoare, alții se confruntă cu simptome extinse și cu un impact semnificativ asupra activităților cotidiene.
Specialiștii recomandă ca orice modificare persistentă a pielii, însoțită de simptome sugestive, să fie evaluată de medicul dermatolog. Identificarea timpurie a bolii permite stabilirea unei strategii terapeutice adecvate și monitorizarea eventualelor afecțiuni asociate.
Câți români suferă de psoriazis. Diferențe importante între estimări și pacienții înregistrați
Psoriazisul reprezintă o problemă importantă de sănătate publică și în România. Potrivit estimărilor Societății Române de Dermatologie, aproximativ 400.000 de persoane din țara noastră trăiesc cu această afecțiune.
Datele Registrului Național de Boli Dermato-Venerologice indicau 16.451 de pacienți înregistrați în 2025, față de 14.685 în 2024 și 13.103 în 2023.
Diferența dintre estimarea numărului total de persoane afectate și pacienții aflați în evidențele medicale arată cât de important este accesul la diagnostic și monitorizare.
Creșterea numărului de persoane înregistrate nu înseamnă neapărat că boala devine mai frecventă, ci poate reflecta și îmbunătățirea identificării și raportării cazurilor.
În acest context, Societatea Română de Dermatologie insistă asupra necesității informării populației, a accesului la consultații dermatologice și a continuității tratamentului.
Ce tratamente există pentru psoriazis
În ultimii ani, medicina a înregistrat progrese importante în tratamentul psoriazisului. În prezent, pacienții pot beneficia de mai multe categorii de terapii, alegerea acestora depinzând de forma și severitatea bolii, localizarea leziunilor și eventualele afecțiuni asociate.
Printre opțiunile terapeutice se numără:
Tratamentele topice: creme, unguente și alte preparate aplicate direct pe piele, recomandate în special pentru anumite forme ale bolii.
Terapiile sistemice convenționale: medicamente care acționează asupra proceselor inflamatorii din organism.
Terapiile biologice: tratamente moderne care vizează anumite mecanisme implicate în apariția și menținerea inflamației.
Tratamentul trebuie stabilit de medicul dermatolog, în funcție de particularitățile fiecărui pacient. Monitorizarea periodică este importantă pentru evaluarea eficienței terapiei și adaptarea acesteia atunci când este necesar.
Scopul tratamentului nu este doar reducerea leziunilor vizibile, ci și controlul inflamației, prevenirea complicațiilor și îmbunătățirea calității vieții.
„Look Beyond My Skin”, campania internațională din 2026 dedicată tinerilor
Tema internațională a Zilei Mondiale a Psoriazisului din 2026, „Look Beyond My Skin”, atrage atenția asupra experiențelor copiilor, adolescenților și tinerilor care trăiesc cu această afecțiune.
Potrivit International Federation of Psoriasis Associations, aproximativ una din trei persoane adulte cu psoriazis a dezvoltat boala înainte de împlinirea vârstei de 18 ani.
Această statistică evidențiază importanța sprijinului acordat tinerilor, într-o perioadă în care imaginea de sine, integrarea socială și relațiile cu cei din jur au un rol esențial în dezvoltarea personală.
Campania internațională își propune să ofere mai multă vizibilitate experiențelor acestor pacienți și să încurajeze o atitudine bazată pe empatie, acceptare și informare corectă.
Tinerii care trăiesc cu psoriazis se pot confrunta cu bullying, comentarii răutăcioase, izolare sau dificultăți de integrare în colectivitate. Înțelegerea acestor probleme este un pas important în combaterea stigmatizării.
Mesajul dermatologilor: psoriazisul trebuie tratat dincolo de manifestările vizibile
De Ziua Mondială a Psoriazisului, Societatea Română de Dermatologie transmite că persoanele afectate trebuie să beneficieze de o abordare medicală complexă, adaptată nevoilor individuale.
Conf. dr. Alin Codruț Nicolescu îi încurajează pe pacienți să solicite evaluări dermatologice și să discute deschis cu medicii despre simptome, dificultățile întâmpinate și opțiunile terapeutice disponibile.
Combaterea prejudecăților este la fel de importantă ca accesul la tratament. Psoriazisul nu este contagios, iar manifestările sale nu reprezintă un motiv pentru excludere sau discriminare.
Mesajul campaniei din 2026 este unul clar: în spatele fiecărui diagnostic se află o persoană, cu nevoi medicale, emoționale și sociale care trebuie înțelese și respectate.
Psoriazisul se manifestă la nivelul pielii, dar efectele sale pot depăși cu mult ceea ce este vizibil. De aceea, informarea, diagnosticul precoce, tratamentul adecvat și sprijinul social sunt esențiale pentru o viață mai bună a celor afectați.
Despre Societatea Română de Dermatologie
Societatea Română de Dermatologie este organizația profesională și științifică a medicilor dermatovenerologi din România. Instituția promovează dezvoltarea practicii medicale în domeniul dermatologiei și venerologiei, educația medicală continuă și informarea publicului cu privire la afecțiunile dermatologice.
Prin campanii de conștientizare și activități științifice, SRD urmărește îmbunătățirea accesului la diagnostic și tratament și promovarea unei abordări medicale moderne, centrate pe pacient.
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