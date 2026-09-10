Alertă aeriană în Tulcea. Ținte detectate în apropierea frontierei cu Ucraina

O nouă alertă aeriană a fost instituită în nordul județului Tulcea, după ce radarele militare au detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. Populația din zonă a fost avertizată prin RO-Alert, iar armata a activat măsurile de supraveghere și apărare aeriană.
Țintele au fost detectate în cursul nopții, în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. După identificarea acestora, sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă.
Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în România pentru misiuni de Poliție Aeriană Întărită, au fost pregătite să intervină. În același timp, un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost pregătit pentru monitorizarea situației.
Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.
Nu au fost raportate intrări în spațiul aerian românesc
Ministerul Apărării Naționale a precizat că țintele au evoluat în apropierea frontierei, însă nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
Situația a fost urmărită permanent de structurile militare, iar populația a fost avertizată preventiv pentru a putea lua măsurile necesare în cazul unei eventuale schimbări a situației.
Alerta aeriană a fost ridicată după ce nu a mai existat o amenințare pentru teritoriul României.
Incidente repetate în zona Dunării
Zona de nord a județului Tulcea este monitorizată atent de autoritățile române din cauza atacurilor cu drone desfășurate în apropierea frontierei, pe teritoriul ucrainean.
În ultimele săptămâni, radarele militare au detectat în mai multe rânduri drone sau alte ținte aeriene în apropierea frontierei. În unele dintre aceste situații au fost emise mesaje RO-Alert și au fost ridicate aeronave de luptă pentru monitorizare.
Autoritățile române transmit că astfel de măsuri au rol preventiv și urmăresc protejarea populației și a spațiului aerian național.