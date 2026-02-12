Anchetă la Bruxelles: Comisia Europeană, vizată de percheziții în dosarul vânzării unor clădiri de sute de milioane de euro

Comisia Europeană, vizată de percheziții în dosarul vânzării unor clădiri de sute de milioane de euro

Sediile Comisiei Europene din Bruxelles au fost percheziționate joi, în cadrul unei investigații desfășurate de Parchetul European, care vizează posibile nereguli legate de vânzarea unor imobile către statul belgian.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de AFP, verificările fac parte dintr-un dosar ce analizează tranzacțiile realizate în 2024, când Comisia a cedat 23 de clădiri autorităților belgiene. Informația a fost confirmată și de un purtător de cuvânt al instituției, care a precizat că executivul european are încredere că procedurile au fost respectate.

Reprezentanții Comisiei au anunțat că vor colabora pe deplin cu Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, și cu autoritățile din Belgia, oferind toate documentele și informațiile necesare pentru desfășurarea anchetei.

Perchezițiile au avut loc joi dimineață, iar anchetatorii au urmărit colectarea de probe în legătură cu tranzacțiile imobiliare vizate. Parchetul European a confirmat că investigația este în curs, fără a oferi, deocamdată, detalii suplimentare.

Decizia de a vinde o parte din patrimoniul imobiliar a fost luată în contextul extinderii muncii la distanță după pandemia de Covid-19. În 2024, Comisia Europeană anunțase că intenționează să reducă până în 2030 cu aproximativ 25% spațiile de birouri pe care le utilizează.

În acest context, a fost încheiat un acord cu statul belgian pentru transferul a 23 de clădiri, care urmau să fie transformate în spații rezidențiale, comerciale și de afaceri. Proiectul se înscria și în planul autorităților locale de a reconfigura cartierul european din Bruxelles.

Valoarea totală a tranzacției a fost estimată la aproximativ 900 de milioane de euro. Conform acordului semnat în aprilie 2024, Societatea Federală de Participații și Investiții din Belgia urma să preia proprietățile, pentru a le revinde ulterior dezvoltatorilor imobiliari.

Parchetul European, înființat în 2021, este responsabil de investigarea infracțiunilor care afectează bugetul Uniunii Europene, inclusiv fraudele, corupția, spălarea de bani și evaziunea fiscală transfrontalieră. Instituția are competența de a desfășura anchete și de a trimite în judecată persoanele implicate în astfel de fapte.