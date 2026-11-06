Căldura ajunge în Severin din 15 noiembrie. Prețul gigacaloriei rămâne neschimbat
Căldură calorifere Severin
Primăria Drobeta-Turnu Severin anunță pornirea căldurii din 15 noiembrie și menținerea tarifului de 550 lei/Gcal. Municipalitatea așteaptă sprijin guvernamental.
Locuitorii din Drobeta-Turnu Severin racordați la sistemul centralizat de termoficare ar urma să primească agent termic începând cu 15 noiembrie. Primarul Marius Screciu anunță că prețul gigacaloriei va rămâne la nivelul sezonului trecut, respectiv 550 de lei, cu TVA inclus, iar municipalitatea face demersuri pentru obținerea sprijinului financiar din partea Guvernului.
Administrația locală menține data anunțată pentru pornirea sistemului de încălzire, după ce instalațiile au fost pregătite pentru noul sezon rece. Înainte de începerea furnizării agentului termic, Primăria trebuie însă să asigure fondurile necesare pentru achiziționarea combustibilului.
Cât vor plăti severinenii pentru căldură în această iarnă
Potrivit primarului Marius Screciu, tariful suportat de populație va fi de 550 de lei pentru o gigacalorie, TVA inclus, același nivel ca în sezonul precedent.
Menținerea prețului reprezintă o veste importantă pentru familiile care depind de sistemul centralizat de încălzire, în condițiile în care costurile de producere a agentului termic pun presiune asupra bugetului municipalității.
Pentru ca furnizarea căldurii să înceapă la termen, Primăria trebuie să cumpere păcura necesară funcționării instalațiilor. Edilul susține că pregătirile tehnice au fost realizate, însă asigurarea resurselor financiare rămâne o condiție esențială.
Primăria Severin are nevoie de 40 de milioane de lei pentru încălzire
Primarul Marius Screciu a anunțat că a discutat la nivel guvernamental despre soluțiile de finanțare pentru sistemul de termoficare. O ordonanță de urgență a fost adoptată, iar administrația locală așteaptă anexele necesare pentru a putea accesa un împrumut.
Conform edilului, legea permite municipalității să împrumute 25 de milioane de lei, însă necesarul inițial pentru asigurarea agentului termic este de aproximativ 40 de milioane de lei.
„Am avut ieri o discuție la Guvern și suntem pe calea cea bună. A fost adoptată o ordonanță de urgență, iar acum așteptăm anexele pentru a putea accesa un împrumut. Am speranța că vom beneficia și de sprijinul Guvernului, deoarece suma pe care o putem împrumuta ca municipalitate nu este suficientă pentru asigurarea agentului termic pe durata întregii ierni”, a declarat Marius Screciu.
Primarul a precizat că municipalitatea contează și pe susținerea Executivului pentru acoperirea cheltuielilor din sezonul rece. Suma de care este nevoie în prima etapă nu reprezintă însă întregul buget necesar funcționării sistemului pe parcursul iernii.
Extinderea rețelei de gaze, proiect de 107 milioane de lei
În paralel cu pregătirile pentru sezonul de încălzire, administrația locală continuă demersurile pentru extinderea infrastructurii de gaze naturale din municipiu.
Primăria a depus la Ministerul Dezvoltării documentația pentru un proiect în valoare de 107 milioane de lei, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Investiția urmărește extinderea rețelei de gaze naturale în Drobeta-Turnu Severin.
Potrivit primarului, Mehedinți Gaz și-a exprimat acordul pentru utilizarea rețelei, iar municipalitatea așteaptă reluarea programului și alocarea creditelor de angajament necesare continuării proiectului.
Extinderea rețelei de gaze este una dintre direcțiile prin care administrația locală urmărește dezvoltarea infrastructurii energetice a orașului și identificarea unor soluții pentru viitor.
15 noiembrie, termenul anunțat pentru pornirea căldurii
Primarul Marius Screciu susține că data de 15 noiembrie rămâne valabilă pentru începerea furnizării agentului termic, instalațiile fiind pregătite din punct de vedere tehnic.
Următorul pas este achiziționarea păcurii și asigurarea finanțării necesare. În acest context, sprijinul guvernamental și accesarea împrumutului de la Trezorerie sunt importante pentru ca sistemul centralizat să poată funcționa în sezonul rece 2026–2027.
Pentru severinenii racordați la rețeaua publică de termoficare, principalele repere anunțate de administrația locală sunt data de 15 noiembrie pentru pornirea căldurii și tariful de 550 de lei/Gcal, cu TVA inclus.
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