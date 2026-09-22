Călin Georgescu a ieșit de la Tribunal și s-a adresat susținătorilor: „Dumnezeu este mare”

Călin Georgescu a transmis un mesaj scurt susținătorilor săi după ce a părăsit Tribunalul București, unde judecătorul a respins cererea DIICOT de arestare preventivă.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile și a ieșit din instanță înconjurat de oamenii veniți să îl susțină.
Mesajul transmis în fața susținătorilor
La ieșirea din Tribunalul București, Georgescu le-a transmis celor adunați în fața instituției: „Lumea este mică, Dumnezeu este mare. Bucurați-vă pururea!”.
Mesajul a fost rostit după ce instanța a decis să nu admită solicitarea procurorilor privind arestarea preventivă pentru 30 de zile. Georgescu a fost astfel pus în libertate, însă rămâne sub control judiciar.
Control judiciar pentru 60 de zile
Tribunalul București a stabilit ca măsura controlului judiciar să fie valabilă timp de 60 de zile. Printre obligațiile impuse se numără prezentarea periodică la poliție și respectarea restricțiilor stabilite de instanță, inclusiv interdicția de a părăsi România. Decizia poate fi contestată de procurori.
Georgescu fusese reținut luni pentru 24 de ore de procurorii DIICOT și își petrecuse noaptea în Arestul Central al Capitalei. Marți, acesta a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți.
Este cercetat într-un nou dosar
Fostul candidat este cercetat într-un dosar în care procurorii îl acuză de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul investigat depășește un milion de euro. Georgescu contestă acuzațiile, iar în această etapă beneficiază de prezumția de nevinovăție.
În fața Tribunalului București s-au adunat mai mulți susținători ai lui Georgescu, care l-au întâmpinat la ieșirea din instanță. După scurta declarație, fostul candidat a părăsit zona însoțit de aceștia.