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Cătălin Botezatu, mărturii cutremurătoare după jaful din Londra: „M-am temut pentru viața mea”
Cătălin Botezatu
Publicat30 aug. 2026, 09:58
SursăRealitatea PLUS
Cătălin Botezatu a făcut mărturii cutremurătoare despre jaful din Londra, în urma căruia și-a pierdut ceasul de aproximativ 160 de mii de euro. Designerul a povestit că s-a temut pentru viața lui în momentul în care cei trei indivizi l-au atacat. Hoții i-au tăiat cureaua ceasului cu un cuțit și au fugit de la fața locului.
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