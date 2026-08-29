INHGA: Debitul Dunării va atinge 1.600 mc/s în aceste zile și va scădea la 1.500 mc/s până pe 4 septembrie

Publicat 29 aug. 2026, 14:28 Sursă realitatea.net

Debitul Dunării la intrarea în țară va atinge în următoarele zile 1.600 mc/s, apoi va fi în scădere până la valoarea de 1.500 mc/s, situându-se sub mediile multianuale ale lunilor august și septembrie, potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru intervalul 28 august - 4 septembrie 2026

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