Cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni din România. Averse torențiale, vijelii și grindină până la ora 23:00

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă joi, 27 august, între orele 12:00 și 23:00, pentru mai multe zone din estul și centrul țării. Meteorologii avertizează că sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii și grindină de mici dimensiuni.

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