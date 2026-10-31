Cod portocaliu de ploi în Mehedinți și Gorj, valabil până luni dimineața

Publicat 31 oct. 2026, 10:41 Sursă agerpres

Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă o avertizare Cod portocaliu pentru ploi însemnate cantitativ în zonele submontane și montane din Mehedinți și Gorj, valabilă până luni dimineața.

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