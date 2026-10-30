Accident pe DN6, în Mehedinți: Un TIR a lovit zidul unui tunel. Traficul se desfășoară cu restricții

Publicat 30 oct. 2026, 09:34 Sursă realitatea.net

Accident pe DN6, în Mehedinți, la Gura Văii. Un TIR a lovit zidul unui tunel, au apărut scurgeri de carburant, iar traficul este restricționat.

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