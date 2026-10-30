Accident pe DN6, în Mehedinți: Un TIR a lovit zidul unui tunel. Traficul se desfășoară cu restricții

Accident pe DN6, în Mehedinți, la Gura Văii. Un TIR a lovit zidul unui tunel, au apărut scurgeri de carburant, iar traficul este restricționat.
Un accident rutier s-a produs joi dimineață pe DN6, în județul Mehedinți, după ce un TIR înmatriculat în Bulgaria a intrat în coliziune cu zidul unui tunel. În urma impactului au fost semnalate scurgeri de carburant pe carosabil, iar circulația rutieră a fost restricționată.
Evenimentul rutier a avut loc în zona localității Gura Văii, la kilometrul 351+950 al drumului național DN6. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, accidentul s-ar fi produs pe fondul unei erori umane.
Din fericire, impactul nu s-a soldat cu victime. Cu toate acestea, incidentul a afectat circulația în zonă și a impus intervenția echipajelor specializate.
Scurgeri de carburant după impactul TIR-ului cu zidul tunelului
În urma coliziunii, pe partea carosabilă au fost înregistrate scurgeri de carburant, ceea ce a necesitat intervenția pompierilor pentru gestionarea situației și prevenirea unor eventuale incidente.
La locul accidentului au ajuns echipaje de poliție, reprezentanți ai Drumurilor Naționale și pompieri din cadrul Detașamentului Drobeta. Echipele de intervenție au luat măsurile necesare pentru asigurarea zonei și desfășurarea traficului în condiții de siguranță.
Potrivit informațiilor disponibile, carosabilul era curat, dar umed în momentul intervenției.
Trafic restricționat pe DN6, în zona Gura Văii
În urma accidentului, circulația rutieră pe DN6, în județul Mehedinți, se desfășoară alternativ, pe o singură jumătate a părții carosabile. Șoferii care tranzitează zona Gura Văii sunt sfătuiți să reducă viteza, să manifeste prudență și să respecte indicațiile polițiștilor și ale echipajelor aflate la fața locului.
Reluarea circulației pe sensul afectat era estimată la aproximativ două ore de la momentul informării.
Autoritățile continuă măsurile necesare pentru remedierea situației și restabilirea condițiilor normale de trafic.