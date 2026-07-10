Cum va fi vremea până pe 10 august. ANM anunță temperaturi peste normal și mai puține ploi

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri prognoza pentru perioada 13 iulie-10 august. Astfel, după un început de interval cu temperaturi apropiate de normal și ploi mai ales în estul țării, vremea va deveni tot mai caldă, iar la începutul lunii august sunt așteptate valori peste mediile climatologice, în special în vestul și nord-vestul României.
Cum va fi vremea în perioada 13-20 iulie
Potrivit estimărilor ANM, în prima săptămână analizată temperaturile vor fi ușor peste valorile normale în vestul țării, în timp ce în est și sud-est vremea va fi puțin mai răcoroasă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În restul regiunilor, valorile termice vor fi apropiate de mediile climatologice.
În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează un regim pluviometric excedentar în jumătatea estică a țării. În schimb, în vest și nord-vest ploile vor fi mai puține decât în mod normal.
La ce să ne așteptăm la sfârșit de iulie
În intervalul 20-27 iulie, temperaturile medii vor rămâne, în general, apropiate de normalul perioadei. Există însă posibilitatea ca în vest valorile să fie ușor mai ridicate, iar în sud-est ușor mai scăzute.
Caniculă România/ Profimedia
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele specifice perioadei, cu șanse mai mari de ploi în nordul și estul țării.
"Luna lui cuptor": cum va fi începutul lui august din punct de vedre termic
În săptămâna 27 iulie – 3 august, meteorologii prognozează temperaturi peste normal în jumătatea vestică a țării, în timp ce în restul regiunilor vremea va rămâne apropiată de mediile climatologice.
Ploile nu vor aduce schimbări importante, regimul pluviometric urmând să fie apropiat de valorile obișnuite în toate regiunile.
Pentru intervalul 3-10 august, ANM estimează o încălzire mai accentuată. Temperaturile medii vor depăși valorile normale în cea mai mare parte a țării, în special în vest și nord-vest. Singurele regiuni unde valorile termice vor rămâne apropiate de cele specifice perioadei sunt cele din sud-estul României.
În același timp, ploile vor deveni deficitare în vest și nord-vest, în timp ce în restul țării cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile climatologice.
Prognoza ANM indică o revenire treptată a verii autentice
Estimările meteorologilor arată că, după episoadele de instabilitate atmosferică și răcirea resimțită în ultimele zile, vremea va intra într-un proces de încălzire treptată. Finalul lunii iulie și începutul lunii august vor aduce temperaturi mai ridicate, în special în vestul și nord-vestul țării, în timp ce ploile vor deveni tot mai puține în aceste regiuni.