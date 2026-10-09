Dosar penal pentru reparația a patru bănci din Livezile, județul Mehedinți

Un dosar penal a fost deschis în comuna Livezile, județul Mehedinți, după ce primarul a sesizat poliția pentru lucrări de reparație efectuate fără autorizație asupra a patru bănci din fața instituției.
Conform comunicatului transmis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mehedinți, incidentul a avut loc pe 28 august 2026. La ora 15:40, primarul comunei Livezile, un bărbat de 54 de ani, a sesizat Poliția orașului Vanju Mare privind efectuarea unor lucrări neautorizate asupra mobilierului urban situat în fața sediului administrației locale.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au identificat edilul alături de trei bărbați, cu vârstele de 49, 52 și 55 de ani. Verificările inițiale au arătat că bărbatul de 52 de ani, în calitate de reprezentant al primăriei, i-a remis celui de 55 de ani o sumă de bani pentru achiziționarea materialelor necesare reparației și vopsirii băncilor. Printre acestea se numără șipci din lemn, șuruburi și vopsea.
Primarul a declarat că nu a fost de acord cu efectuarea acestor lucrări. Pe 3 septembrie 2026, reprezentantul unității administrativ-teritoriale Livezile s-a prezentat la Secția de Poliție Rurală Vânju Mare și a depus o plângere penală.
Sesizarea vizează săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 356, alineatul 1, din Legea 169/2026 privind infracțiunile la regimul autorizării lucrărilor de construcții. În cauză a fost întocmit un dosar penal, iar polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea situației de fapt și a tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.
La finalizarea verificărilor, se vor propune măsuri corespunzătoare, potrivit IPJ Mehedinți.