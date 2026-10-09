Dosar penal pentru reparația a patru bănci din Livezile, județul Mehedinți

Publicat 9 oct. 2026, 08:19 Sursă Actual Mehedinți

Un dosar penal a fost deschis în comuna Livezile, județul Mehedinți, după ce primarul a sesizat poliția pentru lucrări de reparație efectuate fără autorizație asupra a patru bănci din fața instituției.

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