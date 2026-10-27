Drobeta-Turnu Severin se pregătește de sărbători! Când se aprinde iluminatul festiv

Iluminatul festiv din Drobeta-Turnu Severin va fi pornit pe 24 noiembrie 2026. Vezi când încep sărbătorile de iarnă și cât costă decorațiunile luminoase.
Drobeta-Turnu Severin va intra în atmosfera sărbătorilor de iarnă pe 24 noiembrie 2026, când este programată aprinderea iluminatului festiv. Administrația locală a confirmat data, iar ornamentele de sărbători au început deja să fie montate pe străzile orașului.
Iluminatul de Crăciun se aprinde pe 24 noiembrie, în Drobeta-Turnu Severin
Pregătirile pentru sezonul sărbătorilor de iarnă sunt în plină desfășurare în Drobeta-Turnu Severin. Instalațiile luminoase și decorațiunile specifice Crăciunului sunt amplasate treptat pe arterele orașului, urmând să fie aprinse la finalul lunii noiembrie.
Odată cu pornirea iluminatului festiv, străzile municipiului vor căpăta atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă, cu lumini și ornamente decorative.
Data stabilită pentru acest an este 24 noiembrie, cu cinci zile mai devreme față de 2025, când iluminatul festiv a fost pornit pe 29 noiembrie, în cadrul evenimentului de inaugurare a bradului de Crăciun de pe esplanada străzii Crișan.
Peste 824.000 de lei pentru iluminatul festiv din sezonul 2026–2027
Pentru realizarea decorațiunilor luminoase din acest sezon, administrația locală a atribuit companiei Luxten Lighting Company o achiziție directă în valoare de 824.393,35 lei.
Contractul, aferent lucrărilor decorative pentru iluminatul festiv din perioada sărbătorilor de iarnă 2026–2027, figurează cu data de 19 octombrie 2026 în platforma de monitorizare a achizițiilor publice Transparența24.
Montarea ornamentelor este în curs, iar aprinderea luminilor va marca începutul perioadei festive în municipiul de la Dunăre.
Pe 24 noiembrie, Drobeta-Turnu Severin va intra oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă, odată cu pornirea iluminatului festiv pregătit pentru sezonul Crăciunului 2026.