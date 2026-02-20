Escrocherie cu „apartamente fantomă” în București: chirii false, coduri reale și zeci de victime înșelate

Escrocherie cu „apartamente fantomă” în București

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a păcălit cel puțin 15 persoane, promițându-le spre închiriere apartamente pe care nu le deținea.

Potrivit Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, faptele au avut loc între octombrie 2025 și februarie 2026, iar prejudiciul se ridică la aproape 7.000 de euro și peste 15.000 de lei.

Anchetatorii au stabilit că suspectul, identificat ca M.A.F., folosea o metodă bine pusă la punct. Acesta închiria legal, pentru perioade scurte, apartamente disponibile pe platforme de rezervări online, apoi prelua fotografiile și le republica pe site-uri de anunțuri, pretinzând că este proprietar.

Locuințele erau oferite la prețuri sub nivelul pieței și cu promisiunea unor contracte pe termen lung, pentru a atrage rapid potențiali chiriași.

Victimele primeau coduri reale de acces la cutiile cu chei, valabile însă doar pentru perioada scurtă rezervată de inculpat. Contactul se desfășura exclusiv online, bărbatul susținând că se află în străinătate.

Pentru „semnarea contractelor”, acesta le trimitea un link fals, prezentat drept platformă de certificat electronic. În realitate, prin acel link, victimele erau manipulate să deschidă conturi de criptomonede, unde erau transferați banii.

Sumele plătite variau între 370 și 800 de euro pentru fiecare „chirie”, la care se adăuga și o garanție. În niciun caz, chiriașii nu au ajuns să locuiască efectiv în apartamente.

„Niciuna dintre victime nu a beneficiat de spațiile promise”, au precizat anchetatorii. În total, prejudiciul a fost estimat la 6.889 de euro și 15.400 de lei. Cercetările continuă sub acuzația de înșelăciune în formă continuată.