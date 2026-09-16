Fost director CIA: Rusia nu își va atinge obiectivele din Ucraina. „Putin a făcut NATO măreț”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 sept. 2026, 15:57

Fostul director al CIA, generalul american David Petraeus, susține că Rusia nu își va putea atinge obiectivele militare în Ucraina, chiar dacă Vladimir Putin ar decide o nouă mobilizare de amploare.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre vladimir putinRusianato