Jaf ratat la un centru de fier vechi din Iași. Trei suspecți, surprinși pe camere, sunt dați în urmărire

Trei suspecți, surprinși pe camere, sunt dați în urmărire

Polițiștii din Iași sunt în căutarea a trei bărbați suspectați că au încercat să spargă, în timpul nopții, sediul unei firme care se ocupă cu colectarea și valorificarea fierului vechi.

Indivizii, care aveau fețele acoperite pentru a nu fi recunoscuți, au pătruns în curtea societății și au început să analizeze zona, potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere. Ulterior, aceștia au forțat ușa casieriei cu ajutorul unei răngi.

Tentativa lor a fost însă întreruptă de sistemul de alarmă, care s-a declanșat imediat. Paznicul a intervenit și a încercat să îi oprească, dar suspecții au devenit violenți și l-au imobilizat pentru a-și asigura fuga.

În cele din urmă, hoții au descoperit că seiful firmei era gol, iar jaful a eșuat.

Incidentul s-a petrecut în luna septembrie a anului trecut, însă anchetatorii au decis abia acum să facă publice imaginile, în speranța că vor primi informații care să ducă la identificarea făptașilor.

Poliția face apel la cetățeni care pot oferi detalii relevante să contacteze autoritățile. Dacă vor fi prinși și găsiți vinovați, cei trei riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare.