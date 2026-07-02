Advertising
Social· 1 min citire
Lovitură pentru absolvenții de Bacalaureat: taxele la facultate cresc considerabil din toamnă
Taxe facultate
Publicat2 iul. 2026, 08:00
Sursărealitatea.net
Vești proaste pentru elevii de clasa a XII-a, care doar ce au susținut examenul de bacalaureat. Anul universitar 2026 vine cu majorări substanțiale de taxe, atât la instituțiile de stat, cât și la cele private.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 09:58Circulație restricționată pe Transalpina, după ploile torențiale. Aluviunile au acoperit carosabilul VIDEO
- 09:53Procedura legală în cazul mașinilor fără CASCO, avariate de furtună. Cum se obțin despăgubirile de la administrația locală
- 08:29Un bărbat luptă pentru viață sub dărâmături, de șapte zile, în Venezuela: salvatorii încearcă să ajungă la el
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News