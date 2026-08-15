Calea Victoriei devine în weekend destinaţie pentru activităţi sportive, magie şi experienţe urbane

Publicat 15 aug. 2026, 09:20 Sursă realitatea.net

Centrul Bucureştiului redevine, în 15 şi 16 august, zonă pietonală, iar Calea Victoriei îşi întâmpină vizitatorii cu sport, creativitate, magie şi experienţe urbane, în cadrul celui mai amplu proiect outdoor al Capitalei, „Străzi Deschise - Bucureşti, Promenadă urbană”.

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