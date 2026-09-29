Marco Rubio susține că un „actor străin” ar fi implicat în cazul de la baza Fairford. Ce s-a întâmplat cu cei cinci suspecți

Secretarul de stat american Marco Rubio susține că în incidentul investigat în apropierea bazei aeriene RAF Fairford din Marea Britanie ar fi implicat un „actor străin”. Oficialul american nu a oferit însă dovezi sau detalii care să indice despre ce stat ar fi vorba.
Declarația vine după arestarea a cinci bărbați britanici, cu vârste cuprinse între 23 și 25 de ani, suspectați inițial de infracțiuni privind explozibilii și, ulterior, de pregătirea unui act terorist.
Ce s-a întâmplat la Fairford
Poliția britanică a fost alertată duminică dimineață, după ce o localnică a observat trei camionete albe în apropierea bazei și mai mulți bărbați cu fețele acoperite.
Cei cinci suspecți au fost reținuți în zona Whelford, la aproximativ 1,5 kilometri de RAF Fairford. În timpul intervenției, aproximativ 85 de locuințe din apropiere au fost evacuate, iar specialiștii în dispozitive explozive au verificat cele trei vehicule.
Suspecții au fost eliberați
După audieri și verificări suplimentare, cei cinci bărbați au fost eliberați pe cauțiune. Poliția antiteroristă britanică a precizat că aceștia rămân suspecți și sunt supuși unor condiții stricte privind deplasarea și contactele cu alte persoane. Ancheta continuă pe mai multe direcții.
Polițiștii verifică inclusiv posibilitatea ca persoane implicate în incident să fi acționat pentru un stat străin, direct sau prin intermediari.
Iranul, printre ipotezele anchetatorilor
Iranul a fost menționat în relatările despre anchetă, în contextul tensiunilor dintre Teheran și Washington. Președintele american Donald Trump a sugerat că incidentul ar putea avea legătură cu Iranul, însă autoritățile britanice nu au stabilit public o astfel de legătură.
Iranul a negat orice implicare. Marco Rubio a evitat, la rândul său, să nominalizeze un stat și a spus că mai multe informații ar putea deveni publice în perioada următoare.
Ancheta continuă
Poliția britanică nu a închis dosarul și continuă să examineze circumstanțele incidentului. Potrivit informațiilor disponibile, în cele trei camionete nu au fost identificate explozibili funcționali.
RAF Fairford este o bază britanică utilizată de armata americană și are o importanță strategică pentru operațiunile aeriene ale SUA.