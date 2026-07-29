Navă de croazieră eșuată pe Dunăre, în Mehedinți. Toți pasagerii au fost evacuați în siguranță

Publicat 29 iul. 2026, 07:45 Sursă Realitatea PLUS

O navă de croazieră sub pavilion elvețian a eșuat pe Dunăre, în apropierea localității Salcia din județul Mehedinți, după ce a rămas blocată pe un banc de nisip format pe fondul nivelului extrem de scăzut al fluviului. Toți cei 186 de pasageri aflați la bord au fost evacuați în siguranță, alături de cei 52 de membri ai echipajului.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre nava esuata in mehedinti