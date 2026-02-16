Noua metodă prin care hoții îți pot fura cardul la bancomat în câteva secunde. Totul se bazează pe distragerea atenției

O schemă construită pe reacții rapide și neatenție

Autoritățile europene atrag atenția asupra unei metode de fraudă care a început să se răspândească rapid și care vizează în special persoanele vulnerabile.

Escrocii folosesc o tehnică de distragere a atenției în timpul operațiunilor la bancomat, reușind să înlocuiască cardul real cu unul fals și să golească conturile victimelor în doar câteva minute. Poliția germană a confirmat deja mai multe cazuri, iar metoda poate fi aplicată oriunde.

Cum acționează infractorii la ATM

Potrivit poliției din Germania, schema este pusă în aplicare direct la bancomat, unde infractorii urmăresc utilizatorii în timp ce efectuează tranzacții. Într-un caz recent, o femeie în vârstă a devenit victimă după ce a început o operațiune la un ATM.

În timpul tranzacției, un individ necunoscut s-a apropiat de ea și i-a atras atenția asupra unei bancnote aflate pe jos. În momentul în care femeia s-a aplecat sau s-a întors pentru a verifica situația, individul a profitat de distragerea ei și i-a scos cardul din bancomat, înlocuindu-l cu unul fals.

Contul victimei, golit în câteva minute

După schimbarea cardului, infractorii au reușit să retragă „mai multe mii de euro”, potrivit autorităților. Femeia nu și-a dat seama imediat că nu mai are cardul original, ceea ce le-a oferit escrocilor timp suficient pentru a efectua tranzacții rapide înainte ca situația să fie raportată băncii.

De ce este metoda atât de periculoasă

Polițiștii subliniază că această tehnică se bazează pe reacții instinctive: Oamenii tind să se uite imediat la o bancnotă căzută sau la un obiect suspect, fără să realizeze că este o diversiune. În realitate, totul este planificat astfel încât victima să fie distrasă exact în momentul în care cardul poate fi extras din fanta bancomatului.

Recomandările autorităților pentru utilizatorii de ATM-uri

Specialiștii în securitate recomandă prudență maximă atunci când se efectuează operațiuni la bancomat. Orice încercare de a atrage atenția în timpul tranzacției trebuie privită cu suspiciune. Utilizatorii sunt sfătuiți:

– să nu se lase distrași de persoane necunoscute în timpul operațiunilor;

– să verifice cardul imediat după finalizarea tranzacției;

– să contacteze banca de urgență dacă observă nereguli;

– să evite discuțiile cu străini în apropierea ATM-ului.

O schemă construită pe reacții rapide și neatenție

Autoritățile reamintesc că infractorii mizează pe momente scurte de confuzie și pe dorința oamenilor de a ajuta sau de a recupera bani aparent pierduți. În realitate, este o metodă bine pusă la punct, care poate duce la pierderi financiare importante în doar câteva clipe.