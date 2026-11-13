Proiect de lege: pedepse mai mari pentru agresorii profesorilor, inclusiv în afara școlii

Publicat 13 nov. 2026, 08:12 Sursă Bacău.net

Părinții care comit acte de violență sau amenințări împotriva cadrelor didactice ar putea fi sancționați mai aspru, conform unui proiect de lege înregistrat recent în Parlament.

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