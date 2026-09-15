Protestul ciobanilor, transformat în confruntare cu jandarmii. Cine s-ar fi infiltrat printre manifestanți

Protestul ciobanilor și al crescătorilor de animale din Piața Victoriei a început de la nemulțumiri legate de problemele sectorului ovin, dar a degenerat în confruntări cu jandarmii.
În mulțime ar fi ajuns și persoane din zona politică suveranistă, iar unii dintre participanți au forțat cordoanele de ordine și au aruncat obiecte către forțele de ordine. Un analist susține că manifestația ar fi fost vulnerabilă la o astfel de deturnare tocmai din cauza tensiunilor sociale acumulate.
Protestul a pornit de la probleme reale
Crescătorii de ovine au venit la București cu o listă de revendicări care vizează direct situația din zootehnie. Printre solicitări se află reluarea exporturilor de ovine și caprine, măsuri privind pesta micilor rumegătoare, despăgubiri pentru pierderile suferite de fermieri și schimbări în modul în care sunt gestionate efectivele de animale.
Reprezentanții fermierilor susțin că problemele economice ale sectorului sunt grave și că autoritățile trebuie să vină cu soluții concrete.
Cum s-a ajuns la violențe
Pe parcursul manifestației, în Piața Victoriei au apărut grupuri care nu aveau legătură directă cu revendicările profesionale ale ciobanilor.
Potrivit informațiilor apărute după izbucnirea incidentelor, în zonă s-au aflat și susținători ai lui Călin Georgescu, iar protestul fusese promovat în săptămânile anterioare și de membri AUR și de pagini asociate zonei suveraniste.
Nu există însă, la acest moment, o identificare oficială care să stabilească faptul că membri ai unui anumit partid au provocat violențele. Această diferență este importantă în condițiile în care acuzațiile politice au apărut rapid după incidente.
Cordonul Jandarmeriei, forțat
Tensiunile au crescut după ce o parte dintre participanți au părăsit zona destinată protestului și au ajuns pe carosabil.
Au urmat îmbrânceli cu jandarmii, aruncări de obiecte și intervenția forțelor de ordine cu gaze lacrimogene. Mai multe persoane au fost ridicate pentru verificări.
Jandarmeria a transmis că există suspiciuni că în rândul protestatarilor s-ar fi infiltrat persoane care au încercat să influențeze comportamentul celorlalți manifestanți.
„Pe asta au contat”
Analiza prezentată în contextul protestului pornește de la diferența dintre revendicările inițiale ale ciobanilor și mesajele care au apărut ulterior în mulțime.
În momentul în care unei manifestații profesionale i se adaugă grupuri motivate politic, riscul ca mesajul inițial să fie pierdut crește. Protestul poate deveni astfel un vehicul pentru nemulțumiri mai largi, de la contestarea Guvernului până la mesaje politice.
Această suprapunere a fost vizibilă și în Piața Victoriei, unde au fost auzite scandări politice care nu țineau direct de revendicările sectorului ovin.
Fermierii se delimitează de violențe
Un reprezentant al crescătorilor de ovine a susținut că persoane din exterior s-ar fi infiltrat în manifestație și a făcut apel la participanți să nu răspundă provocărilor.
Mesajul este important pentru organizatorii protestului, care încearcă să păstreze caracterul profesional al manifestației și să evite asocierea revendicărilor fermierilor cu violențele din stradă.
Și Guvernul a transmis că respectă dreptul la protest pașnic, dar a condamnat incidentele. Executivul a precizat că la manifestație nu a participat nicio asociație reprezentativă a crescătorilor de ovine și a cerut încetarea violențelor.
Nicușor Dan cere sancțiuni
Președintele Nicușor Dan a condamnat violențele și actele de vandalism și a cerut ca persoanele responsabile să fie sancționate potrivit legii.
Șeful statului a făcut, în același timp, diferența între dreptul legitim de a protesta și acțiunile violente, susținând că nemulțumirile sociale nu justifică agresiunile sau punerea în pericol a celorlalți cetățeni.
Ancheta autorităților urmează să stabilească cine a provocat efectiv incidentele și dacă între persoanele implicate există o coordonare. Până atunci, acuzațiile privind implicarea unor grupări politice trebuie tratate ca ipoteze, nu ca fapte dovedite.