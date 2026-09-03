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România și Ungaria, recolte dezastruoase de porumb, din cauza secetei - analiză Reuters

Seceta a dus la deșertificare

Seceta a dus la deșertificare

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat3 sept. 2026, 12:31
Actualizat3 sept. 2026, 12:37
SursăReuters, Realitatea.net

România și Ungaria vor avea recolte dezastruoase de porumb, arată o analiză Reuters. Două dintre țările care contribuiau semnificativ la producția europeană de cereale au fost lovite de o secetă severă, însă adevăratul semnal de alarmă îl reprezintă permanentizarea fenomenului: datele statistice arată că ambele state au ajuns la mai puțin de jumătate din recoltele pe care le aveau în urmă cu doar un deceniu.

Pentru fermierii din Europa Centrală și de Est, ceea ce era odată o secetă ocazională a devenit o amenințare recurentă, arată o analiză Reuters.

Impactul încălzirii globale este cel mai evident în Ungaria și România, doi producători importanți de porumb din Uniunea Europeană. Ungaria, cândva exportator, va fi nevoită să importe porumb anul acesta, în timp ce exporturile României au scăzut aproape la jumătate.

România va recolta aproximativ 8 milioane de tone de porumb, mult sub jumătate față de nivelurile din 2018 și 2019. Chiar și așa, producția este mai mare decât cea din anii precedenți. Exporturile au coborât la 2,2–4,7 milioane de tone în perioada 2023–2025, față de peste 7 milioane de tone la începutul deceniului, potrivit datelor Comisiei Europene.

În Ungaria, cifrele sunt și mai dramatice: producția a scăzut la mai puțin de o treime față de nivelul de acum un deceniu.

La nivelul Uniunii Europene, recolta de porumb este estimată la circa 50 de milioane de tone metrice, conform evaluării Comisiei Europene de la sfârșitul lunii august, ceea ce ar reprezenta cea mai mică cantitate din ultimii aproape două decenii.

În ultimul deceniu, maximele temperaturilor din iunie și iulie din Ungaria au depășit media perioadei 1961–1990 cu 3,1°C, iar în România cu 3°C, potrivit datelor Reuters Climate Monitor.

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