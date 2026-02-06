România, ținta investițiilor americane în minerale rare: ce resurse critice ar putea atrage miliarde

Ce resurse critice ar putea atrage miliarde

Statele Unite își intensifică interesul pentru materiile prime critice din România, esențiale pentru tehnologie, energie și apărare. Decizia vine în contextul unei reuniuni la Washington, unde reprezentanți ai circa 50 de țări discută modalități de reducere a dependenței globale de China în domeniul resurselor strategice.

România dispune de zăcăminte importante de minerale rare și explorează deja noi proiecte de exploatare, dar și planuri pentru uzine de procesare. Unele dintre aceste investiții ar putea fi realizate împreună cu firme americane, care ar aduce capital și expertiză tehnologică.

Ambasada SUA la București a precizat pe platforma X că președintele Trump „este ferm angajat să colaboreze cu parteneri internaționali, inclusiv România, pentru a garanta un aprovizionare sigură și fiabilă cu minerale esențiale pentru sectoarele noastre de apărare, energie și tehnologie”. În comunicat se subliniază că România reprezintă un aliat strategic datorită resurselor bogate și poziției geografice.

În următoarele 30 de zile, SUA și Uniunea Europeană vor negocia un plan de colaborare, menit să stimuleze exploatarea și procesarea mineralelor critice. România deține în prezent peste 150 de licențe de explorare sau exploatare și va trebui să monitorizeze atent evoluția investițiilor și aplicarea planurilor în teren.