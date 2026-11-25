Un tânăr de 29 de ani din Mehedinți a fost reținut după ce și-ar fi incendiat tatăl. Victima are arsuri pe 85% din corp și este la Terapie Intensivă.
Un caz de o violență extremă a avut loc în județul Mehedinți, unde un bărbat în vârstă de 29 de ani a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi incendiat propriul tată, în urma unui conflict izbucnit în familie. Victima, un bărbat de 58 de ani, a suferit arsuri pe aproximativ 85% din suprafața corpului și se află internată în stare gravă, la Terapie Intensivă.
Incidentul s-a petrecut marți seară, în satul Fântâna Domnească, din comuna Prunișor, iar anchetatorii încearcă să stabilească toate împrejurările în care s-a produs agresiunea.
Scandalul dintre tânăr și partenera sa ar fi degenerat într-un incident extrem de grav
Potrivit informațiilor preliminare, totul ar fi pornit de la o ceartă între tânărul de 29 de ani și partenera sa. Conflictul s-ar fi desfășurat pe fondul consumului de alcool.
În timpul scandalului, femeia ar fi lovit cu un topor într-o ușă, după care a fugit în locuința tatălui partenerului său, încercând să se adăpostească.
Tânărul ar fi urmărit-o până în casa tatălui său. Acolo, situația ar fi degenerat rapid. Bărbatul ar fi găsit un recipient cu benzină, folosit anterior de tatăl său pentru alimentarea unei drujbe, și ar fi aruncat o țigară în direcția celor două persoane.
În urma incidentului, tatăl tânărului a fost cuprins de flăcări și a suferit arsuri extrem de grave. Femeia a alertat autoritățile printr-un apel la numărul de urgență 112.
Tatăl, cu arsuri pe 85% din suprafața corpului, internat la Terapie Intensivă
Bărbatul de 58 de ani a fost transportat de urgență la Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin, unde medicii au constatat că prezintă arsuri pe aproximativ 85% din suprafața corporală.
Victima a fost internată în secția de Anestezie și Terapie Intensivă, starea sa fiind extrem de gravă.
Tânărul din Mehedinți a fost reținut pentru 24 de ore
După incident, bărbatul de 29 de ani a fost dus la audieri, iar ulterior polițiștii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore.
Acesta este cercetat pentru tentativă de omor prin cruzime și urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.
Cercetările sunt desfășurate de polițiștii din Mehedinți, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs incidentul.
Ancheta va trebui să clarifice inclusiv modul în care s-a declanșat incendiul și responsabilitatea persoanelor implicate.