Mehedințiul s-a situat pe primul loc în clasamentul județelor cu cea mai mică rată a accidentelor de muncă din România pentru anul 2025, având o valoare de 0,08 la 1.000 de salariați.
Conform unei analize realizate de Echipăm.ro pe baza datelor Institutului Național de Statistică (INS), în județul Mehedinți au fost înregistrate trei persoane accidentate în muncă în 2025. Această cifră este superioară celei din anul anterior, când a fost raportat un singur caz.
La nivel național, rata accidentelor de muncă s-a ridicat la 0,92 la 1.000 de salariați în 2025. În regiunea Oltenia, după Mehedinți, cea mai mică valoare a fost consemnată în Vâlcea, cu o rată de 0,23. Următoarele județe din clasament au fost Dolj (0,61), Olt (0,72) și Gorj (0,89).
Bilanțul din 2025 se înscrie într-o tendință de scădere a numărului de accidente înregistrate în Mehedinți. Datele istorice ale INS indică o cifră de 41 de persoane accidentate în 2008, urmată de 27 de cazuri în 2022 și 12 în 2023.
Metodologia aplicată de INS prevede ca fiecare persoană accidentată să fie înregistrată în județul unde angajatorul își are sediul social, indiferent de locul exact în care s-a produs evenimentul. Statistica nu include accidentele survenite pe traseul dintre domiciliu și serviciu.