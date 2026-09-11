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Schimbare bruscă de vreme: Temperaturile scad dramatic în acest weekend
FOTO: Profimedia
O masă de aer rece va aduce ploi abundente și o diferență de până la 10 grade Celsius de la o zi la alta.
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