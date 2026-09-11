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Tragedie pe DN 56A, în Mehedinți. Șofer mort după impactul violent dintre o mașină și un TIR
Accident grav în Mehedinți/ Sursa foto: Pandurul.ro
Publicat11 sept. 2026, 08:57
SursăRealitatea.net
Un accident rutier grav s-a produs în dimineața de 11 septembrie 2026 pe DN 56A, în localitatea Șimian, județul Mehedinți. Șoferul unui autoturism a murit după impactul cu un autotren, în ciuda manevrelor de resuscitare.
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