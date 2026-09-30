Temperaturi sub zero grade în Harghita. Minus 3,7 grade Celsius la Miercurea Ciuc
Vreme rece în Harghita
La Miercurea Ciuc s-au înregistrat -3,7 grade Celsius, iar temperaturi sub zero grade au fost consemnate și în alte zone din județul Harghita.
Vreme rece în Harghita, la final de septembrie. La Miercurea Ciuc s-au înregistrat minus 3,7 grade Celsius, iar temperaturi negative au fost consemnate și în alte zone ale județului. Nopțile reci sunt caracteristice zonelor depresionare din estul Transilvaniei, unde temperaturile pot coborî rapid în condiții de cer senin și vânt slab.
Toamna își face simțită prezența în Harghita prin temperaturi apropiate de pragul înghețului. La Miercurea Ciuc, mercurul termometrelor a coborât până la -3,7 grade Celsius, una dintre cele mai scăzute valori înregistrate în această perioadă.
Temperaturi sub zero grade au fost raportate și în alte puncte din județ, confirmând caracterul rece al nopților și dimineților de la sfârșitul lunii septembrie.
Minus 3,7 grade Celsius la Miercurea Ciuc
Miercurea Ciuc este una dintre localitățile din România cunoscute pentru temperaturile foarte scăzute în timpul nopților și dimineților de toamnă și iarnă.
Poziționarea orașului într-o zonă depresionară favorizează acumularea aerului rece în apropierea solului, mai ales atunci când cerul este senin și vântul este slab.
În aceste condiții, temperaturile pot scădea semnificativ în timpul nopții, chiar dacă în timpul zilei valorile termice cresc și vremea poate deveni plăcută.
Temperaturile au coborât sub zero grade și în alte zone din Harghita
Miercurea Ciuc nu este singura zonă din județ în care s-au înregistrat valori negative.
Temperaturi sub zero grade au fost raportate și în alte localități și zone montane din Harghita. Diferențele dintre stațiile meteorologice sunt explicate, în principal, prin altitudine, relief și condițiile atmosferice locale.
În depresiunile intramontane, aerul rece se poate acumula în timpul nopții, ceea ce duce la minime termice mai scăzute decât în zonele aflate la altitudini sau poziții geografice diferite.
Fenomenul este cunoscut sub denumirea de inversiune termică și este frecvent întâlnit în depresiunile din estul Transilvaniei.
De ce sunt atât de scăzute temperaturile în Miercurea Ciuc
Există mai mulți factori care pot contribui la apariția temperaturilor negative în această perioadă.
Unul dintre cei mai importanți este cerul senin pe timpul nopții. În lipsa norilor, solul pierde mai ușor căldura acumulată în timpul zilei, iar aerul din apropierea suprafeței terestre se răcește.
Un alt factor este vântul slab. Atunci când atmosfera este puțin ventilată, aerul rece rămâne acumulat în zonele depresionare.
Relieful joacă, de asemenea, un rol important. Miercurea Ciuc se află în Depresiunea Ciucului, o zonă în care aerul rece se poate concentra în timpul nopții.
Aceste condiții pot determina apariția unor temperaturi negative chiar înainte de intrarea oficială în sezonul rece.
Posibilă brumă în zonele cu temperaturi negative
Atunci când temperatura aerului coboară spre zero grade sau sub acest prag, în anumite condiții poate apărea și bruma.
Fenomenul se produce atunci când suprafețele expuse se răcesc suficient de mult, iar vaporii de apă din atmosferă se depun sub formă de cristale de gheață.
Bruma poate afecta în special vegetația și culturile agricole sensibile la temperaturi scăzute.
În zonele depresionare din Harghita, astfel de fenomene pot apărea mai devreme decât în alte regiuni ale țării, tocmai din cauza particularităților climatice și geografice.
Temperaturile din timpul zilei rămân mai ridicate
Diferența dintre valorile nocturne și cele diurne poate fi importantă.
Chiar dacă dimineața temperaturile coboară sub zero grade, în timpul zilei acestea pot crește semnificativ, mai ales dacă cerul este senin și soarele încălzește suprafața terestră.
Prognozele pentru Miercurea Ciuc indică pentru zilele următoare maxime care pot urca spre 15-20 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne rămân mult mai scăzute.
Această diferență mare între zi și noapte este caracteristică perioadelor de tranziție dintre vară și sezonul rece.
Cum va fi vremea în perioada următoare
Pentru următoarele zile, vremea din Miercurea Ciuc este estimată să rămână relativ stabilă, cu temperaturi diurne mai ridicate și nopți reci.
Datele disponibile indică maxime de aproximativ 16 grade Celsius în 30 septembrie și în jur de 16 grade și în prima zi a lunii octombrie. În zilele următoare, temperaturile maxime pot crește, în timp ce minimele nocturne se mențin în apropierea pragului de îngheț.
Prin urmare, diferența dintre senzația termică de dimineață și cea din timpul amiezii poate fi considerabilă.
Harghita, printre cele mai reci zone din România
Județul Harghita este una dintre regiunile României unde temperaturile scăzute sunt frecvent întâlnite în sezonul rece, dar și în perioadele de tranziție.
Miercurea Ciuc, Joseni și alte localități din Depresiunea Ciucului și Depresiunea Giurgeului sunt cunoscute pentru minimele termice foarte scăzute.
Relieful montan și depresionar favorizează acumularea aerului rece, iar nopțile senine pot accentua procesul de răcire.
Astfel de valori nu înseamnă neapărat că iarna a început, ci reflectă particularitățile climatice locale și trecerea către o perioadă cu nopți din ce în ce mai reci.
Ce trebuie să știe șoferii și locuitorii din zonele afectate
Temperaturile negative pot avea și consecințe practice pentru populație.
În diminețile reci, șoferii trebuie să fie atenți la eventualele porțiuni de carosabil umed unde temperaturile apropiate de zero grade pot favoriza formarea poleiului, în special pe poduri, pasaje și în zonele umbrite.
Pentru agricultori, apariția brumei reprezintă un factor important de urmărit, în special în cazul culturilor și plantelor sensibile la frig.
De asemenea, diferențele mari dintre temperaturile de noapte și cele din timpul zilei pot determina o senzație accentuată de frig în primele ore ale dimineții, urmată de o încălzire rapidă după răsăritul soarelui.
De ce Miercurea Ciuc este cunoscută pentru temperaturile scăzute
Miercurea Ciuc se află într-o zonă geografică favorabilă producerii inversiunilor termice.
În timpul nopților senine și calme, aerul rece, mai greu, coboară și se acumulează în zonele joase ale depresiunii. În același timp, aerul de la altitudini mai mari poate fi mai cald decât cel de la nivelul văii.
Acest fenomen poate explica situațiile în care în Miercurea Ciuc se înregistrează temperaturi foarte scăzute, în timp ce alte localități aflate la altitudini diferite au valori mai ridicate.
Temperaturile scăzute, normale pentru această perioadă în zonele depresionare
Valorile negative înregistrate la Miercurea Ciuc trebuie privite în contextul climatului local.
Sfârșitul lunii septembrie marchează perioada în care nopțile devin tot mai lungi, iar pierderile de căldură din timpul nopții cresc. În condiții atmosferice favorabile, acest lucru poate duce la apariția temperaturilor negative în depresiunile intramontane.
Prin urmare, chiar dacă pentru multe regiuni ale țării temperaturile negative la sfârșitul lunii septembrie pot părea neobișnuite, în zone precum Miercurea Ciuc acestea reprezintă un fenomen posibil și cunoscut.
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