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Social· 2 min citire
Tragedie înainte de Anul Nou: o familie cu cinci copii a rămas fără casă, după ce locuința le-a ars din temelii
Tragedie înainte de Anul Nou: o familie cu cinci copii a rămas fără casă, după ce locuința le-a ars din temelii
O familie cu cinci copii a rămas fără casă
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