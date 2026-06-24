Tribunalul București a decis: Primarul Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar

Magistrații Tribunalului București au judecat contestația depusă de Ciprian Ciucu împotriva măsurii preventive stabilite de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Instanța a respins cererea edilului, menținând decizia inițială de plasare sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

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