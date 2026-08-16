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Turist decedat în masivul Făgăraş, extras cu un elicopter SMURD

Intervenție Salvamont cu elicopter SMURD

Intervenție Salvamont cu elicopter SMURD

Scris deStoica Marian
Publicat16 aug. 2026, 13:12
Sursărealitatea.net

Bărbatul a căzut într-o râpă din zona Vârfului Viştea Mare.

Un bărbat de 55 de ani a murit astăzi, după ce a căzut într-o râpă din zona Vârfului Viştea Mare şi a iezerului triunghiular, din Masivul Făgăraş.

Potrivit poliţiştilor, bărbatul este din Târgu Mureş.

Trupul victimei a fost extras cu un elicopter SMURD asistat terestru de salvamontiştii argeşeni şi a fost dus la Serviciul de Medicină Legală din Braşov.

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