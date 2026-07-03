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Viorel Pașca, tupeu incredibil, în direct la Realitatea Plus. Cum a evitat întrebările

Viorel Pașca, în dialog cu Claudiu Giurgea

Viorel Pașca, în dialog cu Claudiu Giurgea

Scris deStoica Marian
Publicat3 iul. 2026, 22:04
Sursărealitatea.net

Tupeu incredibil din partea lui Viorel Pașca, într-o intervenție telefonică în exclusivitate la Realitatea PLUS. Întrebat despre acuzațiile din dosarul DIICOT, patronul „azilului groazei” din Bihor a evitat răspunsurile și a susținut că este nedreptățit.

În ciuda efortului realizatorului Claudiu Giurgea de a obține răspunsuri punctuale, Roșca nu a făcut decât să deturneze discuția, să răspundă cu alte întrebări sau, pur și simplu, să ridiculizeze concluziile procurorilor.

Claudiu Giurgea: Procurorii spun asta, nu spun eu, că n-am eu de unde să știu ce ați făcut dumneavoastră cu banii altora.

Viorel Pașca: Atunci de ce citiți acolo că eu le-am luat averea de-o viață?

Claudiu Giurgea: Păi dacă așa spun oficialii statului român, nu e asta logica de dialog să vă întreb despre acuzațiile ce vi ce vi se aduc?

Viorel Pașca: Dacă procurorii au spus că le-am luat agoniseala de viață și eu o minciună teribilă asta, la fel sunt și celelalte, care spun că nu dădeau medicamentele cum trebuie și așa mai departe. Și astea sunt minciuni.

Claudiu Giurgea: La un moment dat ați spus că nu aveați angajați, că n-aveați cum să le dați salariile din donații, dar în același timp îmi aduc aminte că am găsit bani, s-au găsit niște bani despre care dumneavoastră spuneați că erau pentru salarii. Iertați-mă, dar mă pierd în detalii și nu înțeleg. Aveați sau n-aveați angajați? Aveau sau n-aveau contracte de muncă?

Viorel Pașca: Întrebarea este următoarea: când am spus că n-am angajați?

Claudiu Giurgea: Când ați spus că n-aveți angajați? Vă spun eu, în momentul în care izbucnit acest scandal.

Viorel Pașca: Eu n-am spus așa ceva. Este posibil ca atunci, nu știu, nu-mi amintesc, dar este posibil ca atunci să nu fi avut angajați pe asociația Dumbrava.

Claudiu Giurgea: Dacă lucrurile vor arăta în timpul procesului, la finalul procesului, că e fix invers, cum facem, domnul Pașca?

Viorel Pașca: Atunci o să recunosc că n-am avut dreptate, dar nu se va întâmpla asta. Eu vă întreb, cât de prost e un om să ia 300 de oameni fără venituri ca să obțină bani de la ei?

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