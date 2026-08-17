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Admiterea la liceu se schimbă din 2027. Liceele vor putea organiza examen propriu pentru jumătate din locuri

Schimbări majore în educație

Schimbări majore în educație

Realitatea de Mehedinti
Scris de Realitatea de Mehedinti Publicat: 17 aug. 2026, 09:49

Admiterea la liceu se modifică pentru elevii care intră în clasa a VIII-a în septembrie 2026 și vor susține examenul în vara anului 2027.

Evaluarea Națională rămâne examenul principal, însă unele licee vor putea organiza un concurs propriu de admitere, cu două probe suplimentare.

Unitățile care aleg această variantă vor putea ocupa prin concurs cel mult jumătate din locurile unei specializări, restul fiind repartizate computerizat. Pe 1 octombrie, inspectoratele școlare vor publica lista liceelor care organizează examen separat, iar liceele vor afișa pe site-urile proprii procedurile de desfășurare.

Pentru a participa la concurs, elevii trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă a Evaluării Naționale. Probele suplimentare vor fi stabilite în funcție de profil: matematică, informatică sau fizică pentru matematică-informatică; biologie, chimie sau fizică pentru științele naturii; limba română, limbă modernă sau latină pentru filologie; geografie, istorie sau educație socială pentru științe sociale. Subiectele vor fi unice la nivel național, iar fiecare liceu va decide ponderea rezultatelor în media finală.

Un rezultat slab la concurs nu elimină elevul din sistem: acesta poate merge mai departe la repartizarea computerizată. Media claselor V-VIII nu intră în calculul mediei de admitere, dar poate fi folosită ca prim criteriu de departajare. Documentele sunt încă în stadiu de proiect.

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