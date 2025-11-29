Wizz Air anunță că și-a actualizat flota și operează normal după verificările cerute pentru cele 6.000 de avioane Airbus

Sute de zboruri au fost anulate sau au înregistrat întârzieri, după ce Airbus a solicitat inspecții și actualizări urgente pentru peste 6.000 de aeronave din familia A320. Printre companiile afectate se numără numeroși operatori europeni, însă Wizz Air anunță că a finalizat rapid procedurile cerute.

Operatorul low-cost confirmă că actualizarea de software indicată de Airbus a fost instalată peste noapte pe toate aeronavele sale vizate, iar programul de zbor de astăzi se desfășoară normal, fără perturbări suplimentare.

„Siguranța rămâne prioritatea noastră absolută și continuăm să respectăm cele mai stricte standarde în toate operațiunile”, a declarat Diarmuid O'Conghaile, Chief Operations Officer al companiei.

Acesta a subliniat și efortul echipelor tehnice: „Le mulțumesc colegilor din WIZZ, care au lucrat continuu pe parcursul nopții pentru a finaliza actualizările în timp util. Datorită lor, pasagerii noștri călătoresc conform programului, în ciuda situației complicate.”

Instrucțiunea privind actualizarea a fost emisă vineri seara de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA), ca măsură preventivă pentru aeronavele din seria A320.

Pe aeroporturile Henri Coandă și Băneasa, traficul se desfășoară fără probleme, iar cursele programate se operează normal.