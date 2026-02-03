Zeci de cofetării și patiserii, sub lupa ANSVSA: 28 de unități, închise sau cu activitatea suspendată

În perioada 26-30 ianuarie, controalele au vizat laboratoarele de cofetărie şi patiserie

ANSVSA a desfășurat, în lunile ianuarie și februarie, controale tematice în cofetării și patiserii din întreaga țară, verificând peste 1.600 de unități și aplicând sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei pentru nerespectarea normelor sanitar-veterinare. În 23 de cazuri, s-a decis suspendarea activităţii, iar pentru alte cinci aceasta a fost interzisă.

Potrivit reprezentanţilor Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), în lunile ianuarie şi februarie inspectorii instituţiei desfăşoară, etapizat, controale tematice la nivel naţional în unităţi din sectorul produselor alimentare de origine nonanimală.

În perioada 26-30 ianuarie, controalele au vizat laboratoarele de cofetărie şi patiserie, urmărindu-se respectarea condiţiilor de igienă, trasabilitate, etichetare şi conformitatea documentelor însoţitoare ale produselor alimentare.

În această etapă, au fost verificate 1.674 de laboratoare de cofetărie şi patiserie. În urma controalelor, inspectorii ANSVSA au aplicat 354 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 3.450.901 de lei, precum şi 168 de avertismente. Totodată, au fost emise 23 de Ordonanţe de Suspendare a Activităţii (OSA) şi 5 Ordonanţe de Interzicere a Activităţii (OIA).

De asemenea, a fost dispusă reţinerea a 257 de kilograme de produse alimentare (cozonac, alune, nuci şi produse de patiserie), care au fost dirijate către neutralizare, valoarea acestora fiind de 9.833 de lei.

Printre cele mai frecvente abateri identificate se numără lipsa buletinelor de analiză pentru acrilamidă, monitorizări HACCP incomplete, evidenţierea necorespunzătoare a alergenilor, lipsa lotizării materiilor prime, etichetare incompletă a produselor finite şi semifabricatelor, deficienţe structurale ale spaţiilor, igienizare necorespunzătoare a suprafeţelor, instalaţiilor şi ustensilelor, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, nerespectarea frecvenţei de prelevare a probelor din programul de autocontrol, grafice de temperatură neactualizate, echipament de protecţie incomplet, completarea incorectă a formularelor de igienizare.

În cadrul controalelor au fost prelevate 205 probe pentru analize de laborator, pentru verificarea conformităţii produselor alimentare şi a respectării limitelor maxime admise privind reziduurile de pesticide, aditivi, contaminanţii şi alte substanţe interzise.

”Cofetăriile şi patiseriile trebuie să funcţioneze în condiţii stricte de conformitate, iar ANSVSA va continua acţiunile de verificare pentru protejarea cetăţenilor şi creşterea responsabilităţii operatorilor din sectorul alimentar”, a declarat dr. Alexandru Bociu, preşedintele ANSVSA.