Arbitrii partidelor de sâmbătă, din Superliga. Istvan Kovacs, delegat la Farul - Rapid

Istvan Kovacs a fost delegat la Farul – Rapid, în etapa a 15-a din Superliga. Vezi cine arbitrează celelalte meciuri de sâmbătă.
Comisia Centrală a Arbitrilor a anunțat brigăzile care vor conduce partidele programate sâmbătă, 7 noiembrie, în etapa a 15-a din Superliga României. Cel mai important duel al zilei, Farul Constanța – Rapid București, va fi arbitrat de Istvan Kovacs, unul dintre cei mai cunoscuți arbitri români la nivel internațional.
Trei partide sunt programate sâmbătă în campionatul intern, iar delegările includ nume importante atât la centru, cât și în camera VAR.
Istvan Kovacs, delegat la Farul – Rapid
Partida dintre Farul Constanța și Rapid București, programată de la ora 17:30, va fi condusă de la centru de Istvan Kovacs.
Arbitrul va fi ajutat de asistenții Tunyogi Ferencz și Alexandru Corb, în timp ce Alin Constantin Olaru va îndeplini rolul de al patrulea oficial.
În camera VAR se vor afla Marcel Bîrsan și Cristina Trandafir.
Observatorii partidei sunt Cristina Babadac și Bogdan Buhuş.
Meciul se anunță unul important pentru configurația clasamentului. Înaintea acestei etape, Rapid ocupă locul al treilea, cu 30 de puncte, în timp ce Farul se află pe poziția a șasea, cu 23 de puncte.
Cine arbitrează Csikszereda – Universitatea Cluj
Prima partidă a zilei, FK Csikszereda – Universitatea Cluj, este programată la ora 15:00.
Brigada de arbitri va fi condusă de Gabriel Mihuleac, care îi va avea alături pe asistenții Florentin Marin și Claudiu Schiopet. Ana Maria Terteleac va fi al patrulea oficial.
Pentru sistemul VAR au fost delegați Sorin Costreie și Claudiu Marcu.
Observatorii întâlnirii vor fi Adrian Comănescu și Dan Potocianu.
Andrei Moroiță arbitrează FCSB – Corvinul Hunedoara
Ultimul meci al zilei, FCSB – Corvinul Hunedoara, va începe la ora 20:30 și va fi arbitrat de Andrei Moroiță.
Acesta va fi asistat de Adrian Vornicu și Valentin Dumitru, iar Iuliana Demetrescu va ocupa poziția de al patrulea oficial.
În camera VAR au fost delegați Horia Mladinovici și Mircea Orbeț, în timp ce observatorii vor fi Octavian Șovre și Constantin Stătescu.
Programul meciurilor de sâmbătă din Superliga
Ora 15:00: FK Csikszereda – Universitatea Cluj
Ora 17:30: Farul Constanța – Rapid București
Ora 20:30: FCSB – Corvinul Hunedoara
Toate cele trei partide contează pentru etapa a 15-a din Superliga, ultima rundă a turului sezonului regulat.