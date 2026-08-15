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CE Natație: Denis Popescu, în semifinale la 100 de metri spate

Foto: Facebook CS Dinamo

Foto: Facebook CS Dinamo

Scris deStoica Marian
Publicat15 aug. 2026, 16:41
Sursărealitatea.net

La Campionatele Europene de Natație de la Paris, Denis Popescu s-a calificat în semifinalele probei de 100 de metri spate, cu cel de-al 16-lea timp, 54 de secunde și 4 sutimi.

Denis Popescu va reveni în bazin în jurul orei 21:20. Cu o oră mai devreme, Theodor Proca va concura în finala probei de 1500 de metri liber.

Șase înotători români s-au oprit astăzi în serii: Patrick Dinu la 50 de metri liber, Alexandru Constantinescu și Tudor Iordache la 100 de metri spate, respectiv Darius Coman, Andrei Badea și Matei State la 200 de metri mixt.

În clasamentul pe medalii, România se află pe poziția a șasea, cu 3 de aur: Cătălin Preda la sărituri de la platforma de 20 de metri și David Popovici la 100 și 200 de metri liber.

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